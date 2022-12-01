В Орловской области людям включили отопление аккурат к визиту областного прокурора

По итогам посещения поселка Зареченский прокуратура внесла представления целому ряду должностных лиц.

Жители поселка Зареченский, публично жаловавшие на проблемы с отоплением, получили тепло за несколько дней до визита прокурора Орловской области Алексея Тимошина.

Некоторое время назад, уже по ходу отопительного сезона, жители одного из жилых домов, а также Зареченский фельдшерско-акушерский пункт заявили о ненадлежащем отоплении своих помещений.

Помимо общения с жителями в присутствии прокурора были произведены замеры температуры в шести квартирах и кабинетах ФАПа. Температура в квартирах была в пределах нормы, хоть и разнилась в разных комнатах. А вот в помещениях ФАПа была зафиксирована температура ниже установленного норматива, что можно расценивать как нарушение прав граждан на получение надлежащей медицинской помощи.

Итогом рабочей поездки стали внесения представлений:

главе администрации Орловского муниципального округа,

руководителя МУП «Орловские тепловые сети»,

руководителя Департамента здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»