Жители Орловской области начали вооружаться

Всего за неделю орловцы получили свыше 100 лицензий на оружие.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии Орловской области, всего за неделю сотрудники подразделений Центра лицензионно-разрешительной работы рассмотрели около 250 обращений от жителей региона, а также приняли 177 заявлений от физических лиц и девять заявлений от юридических лиц на оказание различных государственных услуг. В результате орловцам было выдано свыше 100 лицензий и разрешений на оружие. Кстати, данную процедуру может значительно облегчить использование возможностей портала Госуслуг.

«Владельцы оружия и лица, претендующие на получение правового статуса частного охранника, в любое время могут дистанционно подать заявления на получение или продление лицензионно-разрешительных документов», — уточняют в Росгвардии. Орловцы вправе воспользоваться преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота, получить необходимые услуги без потери времени и качества. Все заявления направляются в Росгвардию, а уведомления о статусе услуги можно отслеживать через личный кабинет на портале государственных услуг. При подаче электронного заявления гражданам предусмотрена скидка в 30 процентов для оплаты госпошлины.

В силовом ведомстве рассказали и об обратной стороне данного механизма. Так, за ту же неделю орловские росгвардейцы провели более 40 проверок владельцев гражданского оружия по месту жительства. В результате они выявили 11 нарушений административного законодательства, изъяли 10 единиц оружия и аннулировали пять лицензий и разрешений. Сотрудники Росгвардии также напоминают орловцам, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено освобождение от уголовной и административной ответственности. При этом граждане имеют возможность получить денежное вознаграждение.

ИА «Орелград»