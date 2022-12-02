Назван настоящий долг по зарплате в Орловской области

Свою версию о состоянии задолженности озвучили профсоюзы.

Как сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО), итоги выполнения трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и областной властью за период с 2020 по 2022 годы обсудили на очередном заседании Совета этой организации. В числе прочего был поднят вопрос о заработной плате. В частности, в своем докладе заместитель председателя Федерации профсоюзов Юрий Власов отметил, что под особым контролем профсоюзов находятся вопросы своевременности выплаты заработной платы.

«По данным профсоюзного мониторинга задолженность по выплате заработной платы в истекший период допускалась в организациях АПК, промышленности, строительства, культуры, — сообщили в ФПОО. — Однако до сих пор сохраняется задолженность в ЗАО «Дормаш» — на 1 октября 2022 года она составляла 7,7 миллиона рублей. С целью решения данных проблем профсоюзы встречались с работодателями, рассматривали этот вопрос на комиссиях при органах власти, информировали вышестоящие профсоюзные органы и Гострудинспекцию. Это позволяет во многих случаях достаточно оперативно решать возникающие вопросы».

Напомним, что согласно данным официально статистике в 2022 году в Орловской области еще ни разу не регистрировался просроченный долг по зарплате. В отчетах Орелстата в данной графе ежемесячно ставился прочерк. В последний раз официальный долг по зарплате был зарегистрирован еще в ноябре 2021 года, да и тогда он составлял 338 тысяч рублей. Причем вся задолженность в то время приходилась на предприятия сферы обрабатывающих производств.

К слову, на днях областная служба судебных приставов сообщила о взыскании в пользу 16 работников более 1,1 миллиона рублей долга по зарплате. Речь шла об организации, предоставляющей услуги по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Исполнительные производства находились в отделении судебных приставов по Залегощенскому, Новосильскому и Корсаковскому районам.

«В установленный законом срок требования исполнительного документа исполнены не были, в связи с чем в отношении должника были приняты меры принудительного исполнения, — пояснила по этому поводу пресс-служба регионального Управления ФССП. — В рамках исполнительных действий судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение организации и наложил аресты на ее транспортные средства и недвижимое имущество, а также установил наличие у предприятия наличие дебиторской задолженности, на которую впоследствии было обращено взыскание. В результате принятых мер задолженность перед взыскателями в размере свыше 1,1 миллиона рублей погашена в полном объеме. Права 16 работников на получение заработной платы полностью восстановлены».

ИА «Орелград»