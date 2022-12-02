Несовершеннолетний из Северного района Орла предстанет перед судом за вымогательстве

2.12.2022 | 16:37 Закон и порядок, Новости

16-летний парень вместе с еще более юной подельницей вымогали деньги у сверстника.

16-летний житель Северного района Орла станет подсудимым за вымогательство денег у ровесника. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Летом прошлого года юноша, испытывая потребность в деньгах, вместе с подругой, которая еще по возрасту не подпадает под уголовную ответственность, решили подзаработать. Для этого они начали угрожать другому подростку тем, что расскажут всем о якобы совершенном преступлении.

Потерпевший не растерялся и рассказал о произошедшем в правоохранительных органах. Сейчас расследование дела окончено, дело передают в суд.

ИА «Орелград»

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