Очистные сооружения на Орловщине обветшали

Проблему очистных сооружений будут решать за бюджетный счет.

Правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области». Кстати, впервые она была утверждена весной 2022 года. Одним из ее главных направлений является задача повышения качества водоснабжения региона. Решение этой задачи, как считают власти, повлечет за собой успешное социально-экономическое развитие региона.

При этом большой проблемой, как выяснилось, является обеспечение очистки сточных вод. Согласно паспорту программы, более 80 процентов существующих очистных сооружений работают крайне неэффективно или из-за поломок оборудования и некомплектности не работают. Высокая концентрация нитритного, нитратного и аммонийного азота в воде на поверхностных водных объектах связана с высокой степенью морального и физического износа очистных сооружений.

В целом на территории Орловской области расположено 22 очистных сооружения, 117 канализационных насосных станций и 902,4 км сетей водоотведения. Согласно отчету об инвентаризации систем водоотведения физический износ основных фондов составляет: очистных сооружений канализации – 79,3 процента, канализационных насосных станций – 67,7 процента, сетей водоотведения – 71,3 процента.

«Централизованная система водоотведения предназначена для отведения канализационных хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов и промышленных стоков соответствующего качества от промышленных объектов очистных сооружений канализации», — отмечено в программе.

Вместе с тем проблемным вопросом является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Высокий износ магистральных коллекторов, дворовых и уличных сетей приводит к аварийности на сетях – образованию утечек.

Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей, считают авторы программы. Это позволит снизить объемы попадания в реки Орловской области неочищенных или недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, следовательно, улучшит качество воды, повысит надежность систем водоотведения и качество жизни населения Орловской области. Добавим, что объем финансирования подпрограммы повышения качества воды превысит 591 миллион рублей. Планируется провести капитальный ремонт, строительство и модернизацию шести объектов водоснабжения, водоподготовки и водоотведения.

ИА «Орелград»