Орловская компания отмечена как «Надежный застройщик России 2022»

2.12.2022 | 10:21 Новости компаний, Рекомендуем

Главная федеральная общественная награда вручена ПАО «СЗ «Орелстрой», входящему в ГК ОДСК.

Застройщики награждаются за высокие показатели в области соблюдения прав и интересов дольщиков с 2014 года. Победители определяются по результатам гражданского и государственного контроля без предварительных заявок. В 2022 году на Золотой знак претендовали около 300 компаний.

Церемония награждения прошла 24 ноября в Константиновском дворце в рамках деловой программы Всероссийского саммита «Надежный застройщик России». ПАО «СЗ «Орелстрой» уже не в первый раз в числе победителей. Это становится приятной традицией, отметила заместитель руководителя коммерческого департамента ООО «ОДСК» Татьяна Борисова.

Увеличивая объемы, компании удается соблюдать все сроки. Так, на начало 2022 года, по сравнению с началом 2019-м, рост составил 111%. Кроме того, строятся не просто дома, а создается комфортная среда, где уделено особое внимание безопасности, детскому досугу, спорту и зонам отдыха.

«Накануне своего 80-летия останавливаться на достигнутом не собираемся – в ближайшее время запускается ряд новых строительных объектов», – отметила Татьяна Борисова.

Реклама. Рекламодатель — ПАО «Специализированный Застройщик «Орелстрой». Сайт — orelstroy.ru.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования