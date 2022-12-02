Орловская компания отмечена как «Надежный застройщик России 2022»

Главная федеральная общественная награда вручена ПАО «СЗ «Орелстрой», входящему в ГК ОДСК.

Застройщики награждаются за высокие показатели в области соблюдения прав и интересов дольщиков с 2014 года. Победители определяются по результатам гражданского и государственного контроля без предварительных заявок. В 2022 году на Золотой знак претендовали около 300 компаний.

Церемония награждения прошла 24 ноября в Константиновском дворце в рамках деловой программы Всероссийского саммита «Надежный застройщик России». ПАО «СЗ «Орелстрой» уже не в первый раз в числе победителей. Это становится приятной традицией, отметила заместитель руководителя коммерческого департамента ООО «ОДСК» Татьяна Борисова.

Увеличивая объемы, компании удается соблюдать все сроки. Так, на начало 2022 года, по сравнению с началом 2019-м, рост составил 111%. Кроме того, строятся не просто дома, а создается комфортная среда, где уделено особое внимание безопасности, детскому досугу, спорту и зонам отдыха.

«Накануне своего 80-летия останавливаться на достигнутом не собираемся – в ближайшее время запускается ряд новых строительных объектов», – отметила Татьяна Борисова.

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