Орловскую природу будут охранять еще пять лет

Власти продлили срок действия целевой государственной программы.

Правительство региона утвердило обновленные стратегические приоритеты государственной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области», а также продлило срок ее действия до 2029 года. Объем ее финансирования был значительно увеличен – с 316,413 до 496,572 миллиона рублей. Во многом это связано с тем, что в программе появились новые задачи и целевые индикаторы.

Например, оценивать эффективность реализации программы теперь будут и по такому показателю, как доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия. Также должны быть достигнуты целевые показатели по продуктивности охотничьих угодий, доле гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Орловской области и приведенных в безопасное состояние, количеству посетителей зоопарка и доле видов объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и обитающих на территории региона.

Учитываться будет и доля проб воздуха с превышением гигиенических нормативов. Согласно паспорту программы, качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения региона в течение последних 3 лет имеет тенденцию к росту доли проб, не соответствующих гигиеническим нормативам. Однако удельный вес проб на территории Орловской области, не отвечающих гигиеническим нормативам, ниже, чем в среднем по России.

«За 2022 год в рамках проведения мероприятий по надзору, социально-гигиеническому мониторингу, а также при рассмотрении обращений граждан исследовано 10 788 проб атмосферного воздуха населенных мест, в результате выявлено 54 пробы (0,5 процента) с превышением гигиенических нормативов, – следует из документа. – Комплексный показатель загрязнения – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), по пяти приоритетным, в частности для города Орла, загрязняющим веществам (пыль, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, фенол) в 2022 году составлял 5,35, а 2021 году – 6,16, в 2020 году – 4,33. В соответствии с принятой градацией уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается как «низкий», то есть благоприятный для проживания».

ИА «Орелград»