Под Орлом после столкновения с грузовиком двух человек вытащили из машины и госпитализировали

2.12.2022 | 14:33 Новости, Происшествия

Легковой автомобиль и большегруз столкнулись в районе поворота на деревню Большое Сотниково.

Сотрудники МЧС помогли выбраться из автомобиля двум людям, столкнувшихся с грузовиком, после чего пострадавшие были госпитализированы в областной больнице. Об этом сообщили в пресс-службах МЧС и ГИБДД.

Вчера в одиннадцатом часу дня в районе 19-го километра автодороги «Нарышкино — Большое Сотниково» автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с грузовым «Мерседесом».

Пострадали 45-летний водитель легкового автомобиля и 43-летняя пассажир.

ИА «Орелград»

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