В Орле запретили менять облик памятника Ленину

Охранное обязательство на памятник выдали областные власти.

Подписан приказ об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения, а именно памятника искусства «Памятник Ленину В.И.». Он расположен в Орле на площади Ленина. По сути, это главный региональный памятник вождю мирового пролетариата, который установлен перед фасадом здания администрации региона. Приказ издало областное управление по государственной охране объектов культурного наследия. Копии приказа и охранного обязательства будут направлены в Единый государственный реестр недвижимости.

Памятник Ленину в Орле включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В охранном обязательстве отражены две знаковые даты, связанные с ним, — 1949 и 1961 годы. Дело в том, что памятник Ленину по проекту скульптора Томского и архитектора Антипова был открыт 22 февраля 1949 года перед зданием драмтеатра. А в 1961 году, после постройки Дома Советов и расчистки площадного пространства перед ним, было принято решение о переносе памятника на главную площадь города. Сам монумент был немного изменен. В июле 1961 года его сняли со старого пьедестала, перенесли и установили на новый из серого полированного гранита на центральной площади имени Ленина.

Согласно охранному обязательству, на территории памятника запрещается строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик. Исключение предусмотрено для работ по сохранению памятника или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Интересно, что на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности.

Отметим, что на площади Ленина проводятся различные мероприятия, а также в последние годы организуется торговля. Требования к сохранению памятника Ленину предусматривают консервацию, ремонт и реставрацию, а также «приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер». Собственник обязан за собственный счет содержать монумент «в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии». Запрещено проводить работы, изменяющие его облик.

ИА «Орелград»