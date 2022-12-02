В Орловской области из 500 чтецов выбрали лучших

Оглашены результаты традиционного ежегодного областного конкурса.

В Орловской областной библиотеке имени Бунина состоялся финал областного конкурса чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность» (поэзия XIX – XXI вв.). Напомним, конкурс проводится ежегодно, он ориентирован на учеников старших классов и студентов. Тематика меняется из года в год. В этом году конкурс привлек большое внимание со стороны участников. Как говорят организаторы, ребята проявили заметный интерес к богатейшему литературному наследию Орловщины.

К тому же ребят рассудило профессиональное жюри. В его состав в этом году входили: Лилия Иванова, кандидат филологических наук, доцент кафедры режиссуры, мастерства актера и экранных искусств ОГИК; Светлана Гавдис, заслуженный работник культуры РФ, профессор, заведующая кафедрой режиссуры театрализованных представлений ОГИК; Наталия Жукова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой режиссуры, мастерства актера и экранных искусств Орловского государственного института культуры; Зоя Дякина, поэт, прозаик, руководитель литературно-драматической части Орловского муниципального драматического театра «Русский стиль» имени Бахтина.

Как сообщили в областной библиотеке имени Бунина, конкурс был проведен в два этапа, первым из которых стал отбор на муниципальном уровне. Прошедшие сито этого отбора в своих городах и районах участники отобрались в финал, который прошел в Орле. Кстати, всего в первом этапе конкурса приняли участие более 500 учеников 9-11-х классов общеобразовательных учреждений большинства районов и городов Орловской области.

В финале победители муниципального этапа читали произведения орловских поэтов XIX-XXI веков. Решением жюри были определены следующие победители и призеры конкурса: I место – Екатерина Галкина, ученица 11 класса МБОУ «Покровская средняя школа»; II место – Андрей Карасев, ученик 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Орла; II место – Денис Юрков, студент 4 курса БПОУ «ОТАиТ»; III место – Николай Таразанов, ученик 10 класса МБОУ «Лицей им. С. Н. Булгакова» города Ливны. Проведение конкурса было организовано Орловской областной библиотекой имени Бунина совместно с областным «Институтом развития образования» при поддержке департамента образования Орловской области.

ИА «Орелград»