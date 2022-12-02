Вратаря-орловца Селихова отстранили на шесть игр за драку с игроками Зенита

2.12.2022 | 12:24 Видео, Новости, Спорт

Уроженец Нарышкино не участвовал в игре, но когда началось побоище, не остался в стороне.

Александр Селихов, уроженец Орловской области, выступающий за московский «Спартак», дисквалифицирован на шесть ближайших матчей Кубка России.

Суровое по футбольным меркам наказание вратарь московской команды получил за участие в массовой драке. В последнем матче календарного года в Санкт-Петербурге сошлись местный «Зенит» и «Спартак». Напряженная кубковая игра завершилась вничью, а в серии пенальти победили хозяева.

Игра закончилась грандиозным скандалом — впервые за много лет футболисты российских команд сошлись в массовой драке стенка на стенку. Сам Александр Селихов в той встрече находился на скамейке запасных, но когда началось побоище, принял в нем активное участие.

В итоге судья удалил с каждой стороны по три футболиста. Все они позже получили шестиматчевые дисквалификации.

ИА «Орелград», видео ютуб-канал «Матч ТВ»

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