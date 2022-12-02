Застройщик «Наугорки» презентовал проект развития территории

Город вложит 179 млн рублей в коммуникации, ООО «СЗ СМУ №2» должно расселить семь малоэтажных домов.

Накануне, 1 декабря, в зале управления градостроительства администрации Орла состоялись публичные слушания по планировке территории в границах улиц Цветаева, Куйбышева, Наугорского шоссе. Участок старой малоэтажной застройки может преобразиться в рамках комплексного развития территории. Договор об этом подписан с ООО «СЗ СМУ №2». Компания единственной заявилась на проводимые чиновниками торги.

За счет инфраструктурного кредита город закажет проект и строительство необходимых сетей водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения, а также капитального ремонта улично-дорожной сети квартала с ливневой канализацией. На это намерены потратить около 179 млн рублей. Сетевые организации заверили, что все условия для присоединения есть. При этом к новым коммуникациям подключат как старый фонд, так и планирующиеся здания. Поиском подрядчиков МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» займется в 2023 году, пояснил начальник управления градостроительства Владимир Плотников. Учитывая плотность застройки, оживленные трассы, предстоит тяжелая кропотливая работа.

Представитель ООО «ГрадПроект» Татьяна Максимовская отметила, что КРТ подразумевает благоустройство среды и улучшение качества жизни граждан. Рассматриваемая территория относится к зоне жилой застройки, подзона ПЗТ-2. На месте аварийных домов должны вырасти пять десятиэтажных, три многоуровневых паркинга на 315 машин. Под детский сад на 90 мест выделено более 5,9 тыс. кв. м. Оставили место для сквера. По словам Татьяны Максимовской, проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом, со всеми правилами землепользования и застройки. Необходимо объединение некоторых участков, изъятие земель, смещение красных линий и обозначение новых в границах автодорог.

Руководитель ООО «СЗ СМУ №2» Виталий Чапкин презентовал проект «не входя в детали». Первым этапом застройки выбрана территория между улицами Куйбышева, Плещеевской, Грановского. Она уже свободна от аварийных домов. Подготовить техническую документацию, пройти все согласования и проверки планируют в мае 2023 года. По словам Виталия Чапкина, дом можно построить за год. «Крайний срок по договору КРТ – 2025 год». В этот дом переселят жильцов семи домов с участков второй и третьей очереди. Всего будет предоставлена 61 полностью благоустроенная квартира.

Вторым этапом будут застраивать участок, ограниченный улицами Куйбышева, Плещеевской и Наугорским шоссе. Третьим — зону за новым домом №52 по Наугорскому шоссе. Отметим, в 2021 году пресс-служба администрации Орла сообщала, что общий срок на реализацию КРТ – 10 лет.

Виталий Чапкин уточнил, что не предполагается обносить территорию ЖК забором. Напротив, проектируется пешеходная сеть с учетом расположения рядом детского сада. В здании шестиуровневого паркинга запланированы объекты торговли. Виталий Чапкин отметил, что машиноместа могут продаваться или быть бесплатными. Решение примут позже, исходя из экономических реалий.

В ходе публичных слушаний больше задавали вопросы по сути проекта. Однако были и условно негативные замечания. 10-этажки закроют вид на храм. К сожалению, не попали в КРТ дома №21, 10, 8 по улице Куйбышева. Они, в отличие от соседей, будут ждать переселения от горадминистрации. Посочувствовали тем, кто уже переехал из аварийного жилья в другие районы. Было высказано предположение, что получится как с территорией между улицами Лескова и Полесской — останется пустырь.

Все пожелания и предложения будут переданы в управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.

По данным kartoteka.ru, ООО «Специализированный застройщик «Строительно-монтажное управление №2» зарегистрировано в 2011 году в Нарышкино Урицкого района. Уставный капитал -10 млн рублей. Учредитель — Михаил Сафонов (он также является учредителем десятка строительных и околостроительных компаний в Курской области). Директор с июня 2022 года – Виталий Чапкин. Среднесписочная численность персонала – 5.

ИА «Орелград»