Дефицит бюджета Орла составит почти 40 процентов от доходов

Новую версию бюджета сверстали на сессии в городском парламенте.

В Орле начали действовать поправки, внесенные депутатами горсовета по предложению мэрии в бюджет города на 2022 год. В частности, в новой редакции утверждены основные характеристики главного финансового документа. Так, общий объем доходов бюджета города Орла на 2022 год теперь составляет 13,153 миллиарда рублей, а общий объем расходов – 14,298 миллиарда рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета утвержден в сумме 1,145 миллиарда рублей, что составляет 38,8 процента от общего объема доходов муниципальной казны без учета безвозмездных поступлений.

В качестве основного источника финансирования дефицита бюджета по-прежнему указана выручка от продажи более чем 10 тысяч акций гостиничного комплекса «Орел-Отель». Напомним, все 100 процентов акций находятся в муниципальной собственности. На текущий момент продать их предполагается за 989,288 миллиона рублей. Впрочем, торги объявлялись уже несколько раз, но заявок на участие в них так и не поступило. Более того, продажа пакета акций «Орел-Отеля», вероятнее всего, плавно перетечет в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год.

Добавим, что верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года утвержден в сумме 2,57 миллиарда рублей. При этом верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации по-прежнему является нулевым. Попутно были утверждены и основные характеристики бюджета города Орла на плановый период 2023 и 2024 годов. Прогнозируемый общий объем доходов составляет 9,504 и 7,361 миллиарда рублей соответственно, расходов – 9,454 и 7,345 миллиарда. Таким образом, профицит бюджета города Орла на 2023 год запланирован в сумме 50 миллионов рублей, на 2024 год — в сумме 16,5 миллиона.

ИА «Орелград»