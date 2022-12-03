Депутаты призвали мэрию Орла к повышению ответственности

Горсовет адресовал мэрии целый список пожеланий и предложений.

В Орле завершилась процедура согласования и утверждения отчета об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2022 года. Напомним, сначала отчет был утвержден администрацией областного центра, а затем его на своем заседании рассмотрели депутаты горсовета. Последние приняли отчет чиновников к сведению. Кстати, основные характеристики таковы: бюджет города за 9 месяцев был исполнен по доходам в сумме 8,058 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 8,067 миллиарда рублей. Дефицит сложился в сумме 8,726 миллиона рублей.

По итогам рассмотрения отчета городские парламентарии составили довольно длинный список предложений и пожеланий. Так, администрации города рекомендовано повысить уровень проведения оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета. Депутаты призывают ужесточить контроль за расходованием средств, утвержденных в бюджете города Орла на 2022 год на оплату труда. В этой связи они намекают на «неправомерное увеличение должностных окладов работников муниципальных казенных учреждений». В парламенте прозвучали наименования МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и МКУ «Жилищное управление города Орла», а также даты «неправомерного увеличения окладов» — с 1 января и с 18 июля 2022 года.

Кроме того, депутаты призвали мэрию урегулировать целый ряд вопросов, в том числе по передаче дебиторской задолженности по доходам в виде платы за наем жилого помещения новому администратору данного дохода – МКУ «Жилищное управление города Орла». Урегулировать парламентарии просят и вопросы по разграничению полномочий между управлением строительства, дорожного хозяйства и благоустройства и управлением ЖКХ и транспорта — в части формирования, оказания и оплаты муниципальных услуг по содержанию мест захоронения.

Кроме того, горсовет призывает мэрию повысить качество управления муниципальными финансами (в части снижения муниципального долга и кредиторской задолженности перед бюджетными организациями) и ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдения требований законодательства по исполнению бюджета города Орла. Чиновникам также рекомендовано принять меры по своевременному и полному поступлению в бюджет всех доходных источников и обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах.

ИА «Орелград»