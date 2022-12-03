Молодой орловец попался с наркотиком на перегоне

3.12.2022 | 12:03 Новости, Происшествия

Подозрительного юношу задержали орловские транспортные полицейские.

Сотрудниками линейного отдела МВД России на станции «Орел» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на перегоне между железнодорожными станциями «Орел» и «Кромская» был задержан и доставлен в дежурную часть для выяснения обстоятельств 21-летний житель Орловской области. Как уточнили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, молодой человек оказался жителем Болховского района. Полицейским показалось подозрительным его поведение. Как выяснилось позже, подозрения оказались оправданными.

«При проведении личного досмотра у молодого человека обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом, — сообщили в Управлении на транспорте УМВД по ЦФО. — Согласно справке ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО содержимое свертка является наркотическим средством – N-метилэфедроном массой 0,24 грамма. Со слов злоумышленника «синтетику» он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления».

Дознаватель Линейного отдела МВД России на станции «Орел» уже возбудил в отношении данного гражданина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение и хранение наркотического средства). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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