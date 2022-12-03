Орловскую область проверили на трихинеллез

Специалисты исследовали сотни тысяч проб мясной продукции.

Как сообщает управление ветеринарии Орловской области, подведомственные ему учреждения проводят исследования мяса восприимчивых животных с целью исключения трихинеллеза. Поясним, что это особо опасное заболевание животных, которое передается человеку при употреблении мяса восприимчивых к заболеванию животных. С целью недопущения появления распространения данного заболевания на территории Орловской области ветеринарными специалистами и проводятся исследования.

«Данные мероприятия проводятся в обязательном порядке с каждой тушей свинины на убойных площадках, пунктах, мясокомбинатах, — уточнили в управлении ветеринарии. — Также проводятся исследования на это заболевание мяса дикого кабана. Так, за первое полугодие 2022 года было исследовано 445 тысяч проб, результат – отрицательный».

Ветеринарные специалисты проводят работу и по недопущению возникновения на территории региона и других особо опасных заболеваний животных. Некоторые из них являются общими для животных и человека, и забывать об этом нельзя. Достаточно назвать бешенство – вирусное заболевание, которое для животных в 100 процентах случаев заканчивается летальным исходом. Погибнуть от нее может и человек, если не пройдет довольно длительную и непростую процедуру лечения.

По данным управления ветеринарии, за 9 месяцев текущего года на территории Орловской области вакцинировано против бешенства более 30 тысяч собак и свыше 20 тысяч кошек. Против сибирской язвы подвергнуто профилактическим прививкам 78 тысяч голов крупного рогатого скота, 1000 лошадей, 21 тысяча голов мелкого рогатого скота, то есть овец и коз. Работа по данному направлению продолжается и находится на постоянном контроле, подчеркнули в управлении ветеринарии.

ИА «Орелград»