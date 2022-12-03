Применение закона о азартных играх проверят в Орловской области

Власти региона проведут мониторинг правоприменения в разных отраслях.

Согласно плану, в 2023 году в Орловской области предстоит проверить несколько отраслей, подотраслей и направлений. В частности, мониторинг затронет благотворительную и добровольческую (волонтерскую) деятельность. Данная задача возложена на работников администрации губернатора и правительства Орловской области. В течение всего будущего года им предстоит изучить реализацию на практике целого ряда законов, в том числе федеральных законов «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», «О некоммерческих организациях», «О меценатской деятельности», «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также нормативных правовых актов президента, правительства РФ и др.

Деятельность по организации и проведению азартных игр будет мониторить областной департамент финансов. Нормативная база в данной сфере достаточно молодая. Так, основой является федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», принятый в 2006 году. В конце 2020 года был принят закон «О публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». Именно ЕРАИ с тех пор контролирует денежные потоки, которые проходят через букмекерские конторы, взимая часть средств и переводя их затем различным спортивным федерациям.

Таким образом, уже второй год в России часть проигранных россиянами, в том числе орловцами букмекерам средств направляется на развитие отечественного спорта. В Орле посмотрят, насколько эффективным оказался этот механизм. Под мониторинг также подпадут ФЗ «О лотереях» и профильные нормативные правовые акты всех уровней, начиная от президентский. Третьим направлением в будущем году станет мониторинг правоприменения в сфере предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены объекты недвижимости. Этим будет заниматься департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Добавим, что врио губернатора рекомендовал средствам массовой информации и институтам гражданского общества, органам местного самоуправления подключиться к процессу мониторинга и в срок до 1 апреля 2023 года направить свои предложения о принятии (издании), изменении или признании утратившими силу законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации или Орловской области. В конце 2023 года будет подготовлен сводный доклад, который Орловщина направит в Министерство юстиции РФ.

ИА «Орелград»