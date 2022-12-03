В Орле предложили дать льготы «новым мусорщикам»

Горсовет выступил с идеей расширения списка региональных преференций.

Депутаты Орловского горсовета обратились к коллегам из областного Совета с законодательной инициативой. Они просят рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О налоге на имущество организаций». В регионе действуют определенные преференции в виде скидки по данному налогу, подлежащему зачислению в областной бюджет. В Орле предложили дополнить его еще одним пунктом, предоставив льготу «вновь созданным организациям, осуществляющим утилизацию отходов производства и потребления, в отношении имущества, используемого ими для осуществления указанной деятельности».

В обоснование идеи указано, что в Орловской области реализованы масштабные мероприятия по реформированию системы обращения с отходами. Все твердые коммунальные отходы (ТКО) транспортируются на сортировочные комплексы, где происходит отбор вторичных материальных ресурсов. На полигонах размещаются только остатки сортировки, не имеющие хозяйственного применения при существующем технологическом уровне.

«Однако в регионе практически не развито производство продукции из вторичных материальных ресурсов, — говорится в пояснительной записке. — Отдельные фракции отходов, отбираемые на сортировочных комплексах (полимеры, стекло, картон, бумага, металлы), в основном вывозятся в другие регионы, где используются в качестве сырья для производства конечной продукции. В этой связи, можно констатировать наличие нереализованного потенциала получения добавленной стоимости, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты и бюджет Орловской области».

По мнению городских парламентариев, инструментом стимулирования развития отрасли по переработке вторичных материальных ресурсов может стать региональное законодательство, предусматривающее налоговые преференции для организаций, осуществляющих указанный вид деятельности. В предложенном ими проекте закона Орловской области освобождаются от уплаты налога на имущество вышеуказанные «организации, осуществляющие утилизацию отходов производства и потребления, в отношении имущества, используемого ими для осуществления указанной деятельности».

Законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, — уверяют в горсовете. Его принятие не потребует признания утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию нормативных правовых актов Орловской области. Не повлечет это и дополнительных расходов областного бюджета, так как новая льгота коснется только вновь созданных организаций.

ИА «Орелград»