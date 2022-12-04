Орловчанка обобрала уснувшего собутыльника

Женщина воспользовалась моментом, когда приятель «отключился».

Данное уголовное дело рассмотрел Глазуновский районный суд Орловской области. Представшая перед ним молодая женщина уже имела на тот момент криминальное прошлое. Ранее она была осуждена за неуплату алиментов, получив наказание в виде исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработка в доход государства. Не отбытый срок наказания составлял почти шесть месяцев к тому моменту, как она вновь предстала перед судом.

На этот раз ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества). Было установлено, что женщина во дворе дома распивала спиртные напитки в компании с приятелем. В ходе застолья мужчина уснул, а девушка, тоже находившаяся в изрядном подпитии, решила его обворовать. Она знала, что у заснувшего собутыльника при себе имеется наличность.

Девушка обшарила сумку своего собутыльника и похитила оттуда довольно значительную сумму. После этого с места совершения преступления она скрылась, оставив приятеля в одиночестве досматривать сны. Деньги орловчанка потратила по своему усмотрению. В судебном заседании она согласилась с предъявленным ей обвинением в полном объеме. Потерпевший в суд не явился, но воровку он не простил и просил суд рассмотреть дело без его личного присутствия.

При этом он отметил, что претензий материального характера к подсудимой не имеет. Словом, потерпевший целиком и полностью положился на усмотрение суда. Последний пришел к выводу, что вина воровки подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, было признано совершение преступления в состоянии опьянения. С учетом ранее вынесенного приговора женщина получила окончательное наказание в виде одного года и десяти месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства.

ИА «Орелград»