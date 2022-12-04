Орловец по суду узаконил колхозный стаж

Чтобы разобраться в нюансах дела, суду пришлось заглянуть в прошлое.

Хотынецкий районный суд Орловской области удовлетворил иск местного жителя о признании за ним права на как бы выпавший из его биографии период пенсионного стажа. Подробности сообщила пресс-служба суда. До разбирательства, гражданин обратился в Пенсионный фонд с заявлением о досрочном назначении пенсии. Однако ему было отказано — в его страховой стаж не был включен период работы в колхозе в качестве шофера. Трудился он там с мая 1982 года по май 1983 года, ровно год.

Основанием для отказа послужило то, что «запись об увольнении внесена с нарушением, отсутствует основание внесения записи». Кроме того, документы колхоза за 1981-1985 годы в архив не поступали. Суд исследовал доказательства по делу и пришел к такому выводу: сам по себе факт заполнения трудовой книжки с нарушением требований соответствующей инструкции не является доказательством, бесспорно свидетельствующим о том, что в указанный период истцом не осуществлялась трудовая деятельность в колхозе.

Кроме того, суд принял во внимание показания свидетелей, которые подтвердили работу истца в колхозе в указанное время. Этого хватило для удовлетворения исковых требований. Впрочем, судебное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Отметим, что подобные процессы проходят и в других судах региона. Например, в Орле за последнее время было рассмотрено два иска граждан, которые просили внести в их трудовой стаж периоды работы в ВЛКСМ в 1980-е годы. В обоих случаях иски были удовлетворены.

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области, по состоянию на 1 октября 2022 года в регионе на учете состояло 255,9 тысячи пенсионеров. Из них 167 тысяч человек получают страховые пенсии по старости, а 70,9 тысячи – пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Средний размер назначенных месячных пенсий на отчетную дату сложился в сумме 17 980 рублей.

ИА «Орелград»