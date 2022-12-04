Под Орлом полицейские помогли мужчине найти забытый наркотик

Мужчина уверял, что давно забыл о своем тайнике.

Вступило в силу решение по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических веществ. Дело рассматривалось в городе Дмитровске. Обвинение следственные органы предъявили местному жителю, который, по их версии, в сентябре 2020 года нашел где-то пару кустов дикорастущей конопли. Мужчина знал о том, что данное растение можно использовать для изготовления марихуаны. Кусты он сорвал и принес к себе домой.

В марте 2022 года к нему пришли сотрудники полиции, проводившие гласное оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». Они попросили хозяина дома выдать запрещенные вещества или предметы добровольно, если таковые у него имеются. Мужчина не смог припомнить, чтобы у него дома хранилось что-то незаконное. После этого полицейские провели осмотр домовладения. В ходе обследования помещения надворной постройки они обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения в виде фрагментов стеблей с листьями и верхушечной частью, со специфическим пряным запахом конопли.

Общая масса изъятого растения превысила 68,2 грамма. Экспертиза показала, что оно содержало в своем составе тетрагидроканнабинол, то есть это была наркосодержащая конопля. Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью. Он пояснил, что коноплю нашел по дороге на рыбалку. Он решил сорвать два куста и взять себе с целью дальнейшего употребления. Мужчина принес их домой, завернул в полиэтилен, смял и положил в старую куртку, которая висела в дровнике. По его словам, он забыл о том, что принес эти растения домой, они там так и пролежали почти два года.

Мужчина также признал, что сотрудники полиции спрашивали, есть ли у него что-то на хранении, что запрещено законом. Он ответил, что нет, так как был уверен, что у него ничего нет, поскольку не помнил об этих растениях. При этом ему было известно, что за хранение наркотических веществ предусмотрена уголовная ответственность. Впрочем, забывчивость в данном деле большой роли не играла. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и получил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»