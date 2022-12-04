Псевдоучастника СВО обворовали под Орлом

Мужчина неосмотрительно присоединился в кафе к незнакомой компании.

В Орловской области Дмитровский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по статье 158 УК РФ (кража). Его признали виновным в тайном хищении денежных средств с чужого банковского счета. Из материалов дела следует, что подсудимый нашел возле летнего кафе рюкзак, внутри которого обнаружил мужское портмоне с несколькими банковскими картами. Этими картами подсудимый несколько раз расплачивался за купленный им товар, в том числе за бензин, приобретенный на АЗС.

В ходе разбирательства всплыли некоторые подробности этой истории. Так, допрошенный в судебном заседании подсудимый виновным себя полностью признал, в содеянном раскаялся и рассказал, что все произошло в июле 2022 года. Около 23 часов он вместе с двумя своими знакомыми зашел в кафе, где уже находился подвыпивший клиент. Со слов подсудимого, этот человек несколько раз подходил к ним, пытаясь завести разговор. При этом он рассказывал, что участвует в СВО, за что недавно получил денежную выплату в размере 300 тысяч рублей.

Около двух часов ночи мужчина заявил, что потерял свой сотовый телефон и рюкзак, сообщив случайным знакомым, что там находятся его карты и другие личные вещи. Посетители отправились искать рюкзак. Нашел его подсудимый, который тут же пошарил внутри и стащил портмоне, вспомнив о полученных случайным знакомым «боевых». Однако преступника ждало горькое разочарование – на украденной им банковской карте хранилось всего несколько тысяч рублей, которые он, впрочем, все-таки присвоил и потратил на свои нужды.

В суде потерпевший подтвердил: он представлялся в кафе участником СВО, что не является действительностью, объяснив это состоянием алкогольного опьянения. Впрочем, далеко не все, кто находился в тот момент в кафе, ему поверили. Как бы то ни было, но мужчина был обворован. Впрочем, в суде он заявил, что похищенная сумма не является для него значительной, поэтому он претензий к подсудимому не имеет. Последний был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»