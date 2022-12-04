С Урицкого райпо взыскали 60 тысяч за игрушку ценой 353 рубля

Потребительское общество признали виновным в нарушении авторских прав.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление компании Rovio Entertanment Corporation к Урицкому районному потребительскому обществу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Истец просил взыскать 120 тысяч рублей, а также различные расходы, связанные с процессом. Ответчик в материалы дела представил отзыв на исковое заявление, в котором просил уменьшить сумму компенсации вдвое.

Как следует из материалов дела, еще в декабре 2019 в магазине «Гастроном», расположенном в поселке Нарышкино, была продана мягкая игрушка стоимостью 353 рубля. Это был комплект «Дикие птички» — персонажи из знаменитой серии Angry Birds. Игрушку приобрел представитель компании Rovio. Поясним, что это финский разработчик компьютерных игр, главный офис которого находится в городе Эспоо. Компания наиболее известна своей игровой франшизой Angry Birds.

В данном случае игрушка была признана контрафактным товаром, поскольку финский правообладатель не давал разрешения ни на изготовление данной игрушки, ни на ее продажу. В подтверждение факта покупки товара в суде был представлен кассовый чек, в котором содержатся сведения о наименовании продавца, и видеозапись процесса покупки. Суд факт нарушения авторских прав признал, но указал, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть обоснован.

«При определении размера компенсации суд первой инстанции, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения», — говорится в материалах дела.

Иными словами, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по своему внутреннему убеждению. В данном случае суд посчитал, что справедливым размером компенсации будет сумма в 60 тысяч рублей, которую он и обязал райпо выплатить в пользу истца.

ИА «Орелград»