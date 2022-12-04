Семья погибшего простила виновника ДТП

Примирение сторон произошло прямо в зале суда.

Залегощенский районный суд Орловской области поставил точку в уголовном деле, возбужденном в отношении местного жителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Из материалов следует, что мужчина в тот роковой день управлял зерновозом-самосвалом. Грузовик также был снабжен прицепом, у которого, как выяснилось позже, в неисправном состоянии находилась тормозная система.

Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы. Если неисправность возникает в пути, водитель должен устранить ее, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

В данном случае водитель грузовика осторожность не соблюдал – он покатил по дроге под уклон, в результате машина съехала в кювет и перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия, допущенного, по версии следствия, по преступной небрежности водителя, пассажир зерновоза скончался на месте. В судебном заседании потерпевшая, родственница погибшего человека, просила суд прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в связи с примирением сторон.

Она рассказала, что погибший был братом водителя. Последний полностью загладил вред, причиненный преступлением: организовал и оплатил похороны, принес многочисленные извинения другим членам семьи. Членам семьи погибшего он помогает в быту и материально, обеспечивает семью продуктами питания, что, как посчитал суд, является достаточной формой возмещения вреда. В результате уголовное дело было прекращено судом в связи с примирением сторон.

ИА «Орелград»