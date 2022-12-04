В Орле стартовал прием заявлений на участие в ЕГЭ

На то, чтобы подать заявление, у орловцев есть два месяца.

Как сообщает Региональный центр оценки качества образования, в Орловской области официально стартовала процедура приема заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и на сдачу единого государственного экзамена. Подать его можно до 1 февраля 2023 года. Таким образом, у орловцев есть два месяца, но тянуть с подачей явно не стоит. Для регистрации на участие в ГИА и ЕГЭ в Орловской области утверждены специально отведенные места.

Так, у выпускников-школьников текущего года заявления будут принимать в тех общеобразовательных организациях, в которых они учатся. То есть, в школах, лицеях и гимназиях. То же самое касается обучающихся профессиональных образовательных организаций – заявление они могут подать по месту учебы. А вот у выпускников прошлых лет заявления будут принимать органы местного самоуправления в сфере образования, по месту жительства. То есть, это может быть городской, окружной или районный отдел образования.

«Участники ГИА и ЕГЭ, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг, могут подать заявление в электронном виде через информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа», — напоминают в Региональном центре оценки качества образования. Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление и согласие на обработку персональных данных, предъявив оригиналы и копии следующих документов: документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; документ об образовании (для выпускников прошлых лет); справка, подтверждающая освоение либо завершение освоения программ среднего общего образования (для обучающихся профессиональных образовательных организаций); рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и/или заверенная в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт инвалидности и выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии).

«Обучающиеся, отказавшиеся дать согласие на обработку персональных данных, подают заявление в государственную экзаменационную комиссию Орловской области с просьбой предоставить возможность прохождения ГИА без обработки персональных данных», — добавили в Региональном центре оценки качества образования. Справки можно навести по телефону «горячей линии»: (4862) 43-25-96.

ИА «Орелград»