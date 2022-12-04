Жителю Ливен драка с полицейским обошлась в 100 тысяч рублей

О том, что нападать на стражей порядка нельзя, мужчине напомнил суд.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области в особом порядке судебного разбирательства. Это было дело по обвинению ранее не судимого местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошел в июне 2022 года. Около 13 часов дня в полицию поступил сигнал о бытовом конфликте. На место происшествия отправился участковый уполномоченный полиции. Он был одет по форме. Прибыв на место, он увидел, что во дворе дома находится нетрезвый гражданин, который «выражался нецензурной бранью в присутствии граждан, не реагируя на неоднократные замечания». Тем самым, он совершал административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающее нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).

Полицейский подошел к хулигану, представился, предъявил служебное удостоверение и разъяснил ему, что тот «своим аморальным поведением совершает административное правонарушение». Затем страж порядка потребовал от хулигана проследовать вместе с ним в Межмуниципальный отдел МВД России «Ливенский». Однако тот пустился наутек. Полицейский догнал его и попытался «скрутить». Хулиган начал вырываться, в результате чего они оба упали на землю. Затем хулиган одной рукой схватил полицейского за погон, а второй рукой ударил его по лицу.

После этого дебошира все-таки скрутили и доставили в отдел полиции. При ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о постановлении приговора по делу без проведения судебного разбирательства в общем порядке, поскольку свою вину он признал. Мужчина согласился с фактическими обстоятельствами совершения им преступления, изложенными в обвинительном акте. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»