Клычков лично возглавил совет по взаимодействию с детьми и молодежью

5.12.2022 | 19:03 Новости, Общество

Губернатор создал новый коллегиальный орган и утвердил положение о его работе.

Глава Орловской области Андрей Клычков учредил новый коллегиальный орган — Координационный совет по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Он будет действовать при губернаторе Орловской области. К слову, губернатор Клычков лично его возглавил, а заместителем председателя совета стал Вадим Соколов, руководитель администрации губернатора и правительства региона.

Согласно положению координационный совет является коллегиальным совещательным органом. Он образован в целях взаимодействия, координации и мониторинга деятельности региональных, местных и первичных отделений указанного выше движения. Так, одной из его главных задач станет организация взаимодействия движения с органами власти любого уровня, с образовательными организациями, научными центрами и профессиональными сообществами. Итогом такого сотрудничества должен стать обмен опытом, изучение и тиражирование лучших практик.

Также на новый орган возложена функция по содействию в осуществлении профессиональной ориентации участников движения, участию в совершенствовании подходов к работе с детьми и молодежью. Совет наделен правом выдвижения предложений по вопросам поддержки детских и молодежных инициатив и проектов, участвовать в разработке и реализации мероприятий по поддержке региональных отделений движения, в том числе в их взаимодействии с государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями.

Совет вправе оказывать методическую и консультационную поддержку региональным, местным и первичным отделениям движения, вырабатывать рекомендации по вовлечению детско-юношеских и молодежных объединений Орловской области в работу движения, содействовать развитию институтов наставничества, менторства и тьюторства для совершенствования подходов к работе с детьми и молодежью. Координационный совет вправе приглашать для участия в своих заседаниях представителей органов власти, общественных объединений и организаций всех форм собственности.

ИА «Орелград»

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