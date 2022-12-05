Принят закон о популяризации орловских памятников

Облсовет внес поправки в региональный закон о культуре.

Депутаты Орловского облсовета в рамках прошедшей сессии обсудили законопроект «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Орловской области». Как уточнили в парламентской пресс-службе, данным проектом предусмотрена возможность осуществления не только охраны, сохранения и использования, но и популяризации памятников истории и культуры в рамках соответствующих государственных программ регионального значения.

Проектом, как сообщили в парламенте, определены критерии для приоритетного включения объектов культурного наследия в указанные программы и установлена компетенция правительства Орловской области по определению дополнительных критериев для включения объектов культурного наследия в указанные программы в приоритетном порядке. В настоящий момент законом предусмотрено восемь ключевых критериев, при соответствии которым тот или иной памятник может быть включен в госпрограмму, в том числе и в целях его популяризации.

Подобное возможно в случае, если памятник относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, входит в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия, расположен в границах территории историко-культурного заповедника или достопримечательного религиозно-исторического места. Действие закона распространяется на памятники деревянного зодчества. Также в программы разрешено включать памятники, находящиеся в неудовлетворительном или аварийном состоянии, а также памятники, играющие существенную роль в формировании силуэта застройки населенного пункта или в формировании застройки красной линии улицы.

То же самое касается объектов культурного наследия, которые представляют собой так называемый градостроительный акцент, градоформирующий объект. Если памятник является ансамблем по сути, представляющим самостоятельную историко-культурную ценность, либо входит в состав такого ансамбля, то его также можно включать в госпрограммы для сохранения и популяризации. Еще один критерий — объект культурного наследия, включенный в единый госреестр, увековечивает память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны.

ИА «Орелград»