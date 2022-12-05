Трудовой коэффициент введут в Орловской области

Он будет отражать региональные особенности рынка труда.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел проект закона «Об установлении на 2023 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда». Данная величина устанавливается ежегодно при верстке бюджета. Коэффициент был введен несколько лет назад. Его основная задача заключается в правовом регулировании налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации.

Закон разрешает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принимать на работу иностранцев на основании патента. Патенты выдаются правоохранительными органами гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы. В соответствии с Налоговым кодексом РФ для данной категории иностранцев предусматривается механизм расчета фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц.

Фиксированные платежи за период действия патента в размере 1200 рублей в месяц индексируются на установленные на соответствующий календарный год коэффициент-дефлятор, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

Это нужно для того, чтобы налоги, взимаемые с иностранцев, не были ниже налогов, взимаемых с россиян. В противном случае может произойти перекос: россияне будут выполнять ту же работу, что и иностранцы, но им придется платить с нее более крупный налог. В этом случае ряд рабочих мест может быть замещен сугубо иностранцами, поскольку россиян такие условия вряд ли устроят. Государство же в первую очередь должно защищать права своих собственных граждан.

В данном случае в основу расчета коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2023 год, были положены сразу несколько величин. Так, была учтена прогнозная величина средней номинальной начисленной заработной платы в Орловской области (по информации департамента экономического развития и инвестиционной деятельности она составит 44 048 рублей); прогнозная величина налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13 процента от среднего уровня заработной платы в регионе (по расчетной оценке — 5726,24 рубля).

Также был учтен размер фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами, за период действия патента в месяц (как было указано выше, он установлен Налоговым кодексом и в месяц составляет 1200 рублей). Коэффициент-дефлятор на 2023 год составляет 2,27. С учетом всего этого коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на 2023 год было предложено установить в размере 2,1. В правительстве региона считают, что именно такая величина позволит приблизить размер налога, уплачиваемого иностранцами, к сумме налога на доходы физических лиц, уплачиваемого россиянами. Это будет способствовать равной налоговой нагрузке в 2023 году на иностранцев, прибывших без визы, и работающих в Орловской области граждан России.

ИА «Орелград»