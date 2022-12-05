В Детском парке «забыли» выполнить ремонт на 39 миллионов?

Ход ремонтных работ проверили аудиторы городской КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла провела проверку МБУК «Детский парк» по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг.». Проверка охватила весь 2021 год и прошедший период 2022 года. В своем отчете КСП отмечает, что Детский парк является соисполнителем вышеуказанной муниципальной программы, а также заказчиком работ по комплексному благоустройству своей и прилегающей к нему территории. Проектной документацией были выделены три этапа проведения работ. В первые два входят работы по укреплению склонов и благоустройству территории Детского парка. Третий этап предусматривает капремонт пешеходного моста через реку Орлик и устройство малых архитектурных форм: урн и скамеек.

«МБУК «Детский парк» не в полном объеме выполнены работы, предусмотренные проектом по комплексному благоустройству территории (1 и 2 этап), а именно: не выполнено 12 процентов предусмотренных проектом работ на сумму 39,842 миллиона рублей, в том числе устройство спусков для катания, устройство скалодрома и лестниц к нему, устройству капсулы и пр., — говорится в отчете КСП. — Неправомерные расходы составили 2,123 миллиона рублей в связи с использованием при устройстве площадки «DIXION» более дешевого покрытия, чем указано в акте выполненных работ».

Неэффективные расходы, по оценкам аудиторов, составили 7,155 миллиона рублей. Здесь КСП поясняет: рулонный газон, уложенный на склоне, местами разрушен, волнами сползает с уклона вниз; с двух сторон между административным зданием и лестницами № 3 и № 4 образовались провалы глубиной до 0,7 метра; виден бетон, песок; под стеной административного здания щели; часть рулонного газона провалилась; деревянные части урн, все деревянные скамейки, в том числе скамейки «Волна», имеют значительные потертости, местами полированное покрытие скамеек стерто до деревянного основания и т.д.

«МБУК «Детский парк» необоснованно установлен низкий размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств — 2 процента от начальной максимальной цены контракта (НМЦК) в договорах на выполнение работ по комплексному благоустройству. Имеющегося у МБУК «Детский парк» обеспечения гарантийных обязательств недостаточно для полного устранения дефектов и недостатков выполненных работ», — перечисляет также КСП.

Аудиторы говорят, что учреждением были допущены и иные нарушения действующего законодательства, не вошедшие в краткий отчет. По результатам проверки начальнику управления культуры администрации города Орла и директору Детского парка направлены представления для устранения нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в УМВД России по городу Орлу и в прокуратуру Советского района.

ИА «Орелград»