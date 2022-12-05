В Нарышкино обманутые дольщики до сих пор не получили компенсации

Фонд развития территорий назначил очередное собрание на 31 декабря.

Обманутые дольщики из Нарышкино, купившие квартиры в ЖК «Садовая», до сих пор не могут получить компенсации. Об этом сообщило издание «Орловские новости».

Дом по адресу Садовая, 106 должен был быть достроен еще пять лет назад. Однако, этого не произошло, а застройщик ООО «Домстрой» обанкротился. Права обманутых людей должен был защищать федеральный Фонд развития территорий, однако все оказалось непросто.

Изначально дом планировали достроить и раздать людям квартиры. Из Москвы приезжал эксперт, который на скорую руку ознакомился с уже проделанными работами и подписал разрешение на продолжение строительства. Однако, в последствии выяснилось, что строительство дома начиналось с грубыми нарушениями, поэтому объект безнадежен.

Обманутым дольщикам были обещаны денежные компенсации, но воз и ныне там. Для того, чтобы начались выплаты, комиссия, собранная Фондом развития территорий, должна утвердить это решение. Однако, на данный момент лишь две трети членов комиссии поставили свои подписи под документом. Очередное заседание назначено на 31 декабря.

«Это ужасная ситуация. К кому мы только не обращались – мы писали и в приемную президента, мы снимали видеообращения к президенту, мы обращались к Клычкову, прокурорам и в Следственный комитет, куда мы только не обращались…Все отвечают отписками. Ни один человек нашей проблемой не проникся. У нас вообще нет надежды, что 31 декабря что-то решится», — сообщила женщина, давно ожидающая положенной компенсации.

ИА «Орелград»