В Орле студенты анонимно проверились на ВИЧ

Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» прошла в Орловском ГАУ.



Как сообщили в Орловском государственном аграрном университете, акция «Узнай свой ВИЧ-статус» была проведена в медицинском кабинете Дома студента. Университет провел ее совместно с Областным центром по борьбе со СПИД и профилактике инфекционных заболеваний. Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Участие в нем было добровольным и конфиденциальным. Сообщается, что почти 100 студентов и сотрудников вуза смогли анонимно и бесплатно пройти тестирование на ВИЧ.

«Волонтеры университета не остались в стороне и помогали приглашать студентов и преподавателей, раздавали информационные материалы», — отметили в Орловском ГАУ, напомнив при этом, что указанным заболеванием можно заразиться даже при походе к недобросовестному мастеру маникюра или парикмахеру. «Берегите себя и не забывайте заботиться о своем здоровье!» — призывают в вузе.

Тем временем, в Управлении Роспотребнадзора Орловской области сообщили, что Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно с 1988 года. Его цель — привлечение внимания общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции и формирования ответственного отношения граждан к собственному здоровью. Девиз 2022 года — «Время для равенства!» — представляет собой «недвусмысленный призыв к конкретным действиям, уже доказавшим свою эффективность в борьбе с распространением ВИЧ».

«Необходимо и дальше расширять лечение заболевания, вызванного ВИЧ, свободного и анонимного тестирования, средств контрацепции, своевременной медицинской помощи и программ поддержки уязвимых групп населения, — говорят в Управлении Роспотребнадзора. — Одинаково эффективная и комфортная помощь должна быть доступна каждому».

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с начала распространения заболевания, по оценкам ЮНЭЙДС, всего в мире заразились ВИЧ более 84 миллионов человек. В рамках реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2030 года отмечается ежегодное увеличение количества граждан, прошедших тестирование на ВИЧ. Ежегодно проводится около 40 миллионов исследований на ВИЧ, в том числе за 10 месяцев 2022 года охват тестированием населения страны составил 33,3 миллиона, превысив на 9,5 процента показатель за аналогичный период 2021 года.

Что касается текущей статистики, то в Орловской области в октябре 2022 года болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), впервые были выявлены у 11 человек. Точно такой же показатель был зафиксирован в октябре 2021 года. Специалисты напоминают, что СПИД до сих пор является смертельным заболеванием.

«Но современная антиретровирусная терапия может предотвратить его развитие, подавляя активность ВИЧ, — говорят в Роспотребнадзоре. — Теперь это просто хроническое состояние, требующее ежедневного приема лекарств. Следуя предписаниям врача, ВИЧ-положительные люди могут вести нормальную жизнь, и в развитых странах ожидаемая продолжительность жизни у них не сильно отличается от таковой у здоровых людей».

В ведомстве добавили, что Управлением Роспотребнадзора по Орловской области «осуществляется особый контроль за обязательным обследованием на ВИЧ-инфекцию доноров крови и любого биологического материала, обследованием при медицинском освидетельствовании иностранных граждан, контроль за обеспечением мероприятий, направленных на профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку, проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий среди групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции». Кстати, сдать бесплатно и анонимно анализ на ВИЧ-инфекцию жители региона могут в БУЗ «Орловский центр СПИД».

ИА «Орелград»