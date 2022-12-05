В Орловской области госпитализирован водитель, въехавший в КАМАЗ

В Глазуновском районе произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей.

Вчера вечером в Глазуновском районе был госпитализирован водитель легкового автомобиля, врезавшегося в грузовик КАМАЗ. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 17.30 58-летний водитель «Фольксваген Вента» ехал по трассе «Глазуновка — Малоархангельск — Колпны — Долгое». В районе седьмого километра он не выдержал безопасную дистанцию от ехавшего впереди грузовика.

Сзади ехал автомобиль ВАЗ 21102. Он также не успел затормозить и врезался в «Фольксваген».

ИА «Орелград»