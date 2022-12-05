В Орловской области госпитализирован водитель, въехавший в КАМАЗ

5.12.2022 | 13:32 Новости, Происшествия

В Глазуновском районе произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей.

Вчера вечером в Глазуновском районе был госпитализирован водитель легкового автомобиля, врезавшегося в грузовик КАМАЗ. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

В 17.30 58-летний водитель «Фольксваген Вента» ехал по трассе «Глазуновка — Малоархангельск — Колпны — Долгое». В районе седьмого километра он не выдержал безопасную дистанцию от ехавшего впереди грузовика.

Сзади ехал автомобиль ВАЗ 21102. Он также не успел затормозить и врезался в «Фольксваген».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования