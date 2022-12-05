В Покровском районе Орловской области школы не выполняли требования антитеррористической безопасности

5.12.2022 | 15:57 Закон и порядок, Новости, Образование

Суд обязал чиновников навести порядок в течение 20 месяцев.

Чиновники Покровского района обязаны ликвидировать нарушения требований антитеррористической безопасности, допущенные в местных школах. Об этом сообщила пресс-служба Покровского районного суда.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что целый ряд учебных заведений не имеют системам оповещения и управления эвакуацией, что может «аукнуться» в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Под угрозой оказалась безопасность детей в Покровском лицее, Покровской средней школе, Дросковской средней школе, Берёзовской средней школе, Моховской средней школе, Трудкинской средней школе, Федоровской ООШ, Алексеевской ООШ, Верхососенской ООШ, Грачевской ООШ, Перехоженской ООШ, Тимирязевской ООШ, Успенской ООШ, Вепринецкой ООШ, Внуковской ООШ, Никольской ООШ, Протасовской ООШ и Покровском детскому саду «Теремок».

Прокуратура обратилась в суд и тот обязал местные власти устранить нарушения в течение 20 месяцев. Этот срок был выбран с учётом того, что бюджет на следующий год уже составлен, и там не предусмотрены расходы на антитеррористическую безопасность.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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