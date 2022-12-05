Во Мценске завершается реконструкция Фетовского сквера

Рабочие завершили прокладку сетей электроснабжения и видеонаблюдения.

Во Мценске близится к завершению обустройство Фетовского сквера. Об этом сообщила районная газета «Мценский край».

Напомним, Фетовский сквер получил финансирование благодаря V Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды. Стоимость работ составляет примерно 70 миллионов рублей.

Ожидалось, что работы будут выполнены в сентябре этого года, но на практике все затянулось. Местные жители даже прозвали безлюдное пространство «лобным местом» и «площадкой для приземления НЛО».

Сейчас на объекте проложены сети электроснабжения и видеонаблюдения, а также идут работы по устройству плиточного и щебеночного покрытия тротуаров, асфальтобетонного покрытия подъездов и парковок, наружного освещения, посадке деревьев.

Помимо этого, идет монтаж ограждения сквера, арт-объектов и игрового оборудования для детских площадок.

ИА «Орелград»