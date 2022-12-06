Бывший начальник «Орелгосзаказчика» приговорен к 2,5 годам колонии-поселения

Преступные манипуляции, допущенные в ходе строительства в лагере «Ветерок» физкультурно-оздоровительного комплекса, нанесли ущерб в размере 22,7 миллионов рублей.

Бывший начальник «Орелгосзаказчика» Алексей Васильев осужден на два с половиной года лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отбывать свой срок Васильев будет в колонии строгого режима. Его подельник, который в прошлом был ведущим специалистом отдела строительного контроля, получил полтора года принудительных работ.

Дело о превышении должностных полномочий рассматривали в Заводском районном суде. Высокопоставленных сотрудников «Орелгосзаказчика» судили за акты принятых работ, которые они подписали в 2020 году. Тогда в детском лагере «Ветерок» шло строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Осужденные подписывали документы несмотря на то, что работы были выполнены в неполном объеме и с нарушением строительных норм. Подрядчик использовал стройматериалы, не соответствующие требованиям проектной документации. Это привело к тому, что объект так и не был введен в эксплуатацию, поскольку его невозможно было безопасно эксплуатировать. Таким образом, осужденные нанесли ущерб на сумму в 22,7 миллионов рублей.

ИА «Орелград»