Депутаты направили на нужды избирателей 65 миллионов рублей

Утверждена программа реализации наказов избирателей на 2023 год.

Правительство Орловской области утвердило государственную программу «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов». Она была ранее сверстана самими депутатами, но затем оформлена в виде программы. Такой механизм реализуется уже несколько лет, он позволяет строже контролировать расходование депутатских средств, за что отвечают чиновники разного уровня.

Программа является основным документом, консолидирующим наказы избирателей, полученные депутатами Орловского областного Совета народных депутатов текущего созыва на 2023 год. Ее целью является «удовлетворение материальных и духовных потребностей жителей Орловской области, имеющих общественно значимый характер и направленных на социально-экономическое развитие». Иными словами, положенные им средства депутаты направляют на решение конкретных задач, будь то текущий ремонт детсада или установка игровой площадки.

Общий объем финансирования составляет 65 миллионов рублей. Расходование средств разделено по направлениям, за каждой из которых будет отвечать соответствующий профильный департамент областной администрации. Например, через департамент образования в 2023 году должно пройти 26,28 миллиона рублей, выделенных депутатами на сферу образования. Деньги будут направлены на приобретение учебников и методической литературы, проведение текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений, замену оконных блоков, котлов в школьных котельных, благоустройство территории и спортивных площадок, приобретении мебели, оргтехники и спортивного инвентаря, ремонт школьных автобусов и установку систем видеонаблюдения.

Департамент здравоохранения Орловской области проконтролирует расходование более 5,5 миллиона рублей. Основные направления реализации наказов избирателей в сфере здравоохранения касаются приобретения медоборудования, текущего ремонта объектов здравоохранения, замены оконных блоков, приобретения мебели и оргтехники, ремонта и приобретения автомобилей.

Около 9,7 миллиона депутатских рублей будет направлено в сферу культуры. Деньги предназначены для проведения текущего и капитального ремонта учреждений культуры, приобретения музыкального оборудования и инструментов, изготовления сценических костюмов.

Реализация мероприятий по выполнению наказов избирателей в сфере физической культуры и спорта обойдется в 9,62 миллиона рублей. Они касаются решения вопросов обустройства детских и спортивных площадок, приобретения спортивного инвентаря и тренажеров, реконструкции спортивных объектов, а также финансирования участия команд в различных спортивных соревнованиях. Кроме того, программой предусмотрено финансирование мероприятий по выполнению наказов избирателей в сферах дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, информации и связи.

ИА «Орелград»