Экс-зампред облсовета рассказала об эпилептике, мобилизованном в Орловской области

Валентина Остроушко обвинила орловские власти в желании быстрее выполнить мобилизационный план в ущерб военным интересам России.

Бывший зампред облсовета Валентина Остроушко рассказала об орловском эпилептике, пополнившим ряды Вооруженных Сил России в ходе частичной мобилизации.

По её словам, в армию был призван 30-летний орловец, имеющий проблемы со зрением (- 6) и больной эпилепсией. Еще совсем недавно у мужчины был развернутый эпилептический припадок, но несмотря на это он отправился в учебку под Смоленском:

«Обморок случился в 4 часа дня на фоне нервного напряжения: упал, пена изо рта, его стало колотить, ударился головой о трубу, а очнулся в 7 часов вечера в больнице Семашко.

… 24 октября вечером ему принесли повестку, а в 8 утра он был уже в военкомате… И больше его не выпустили…», — рассказала Остроушко, ссылаясь на слова жены мобилизованного.

При этом, военнослужащий пытался пройти медкомиссию в военном госпитале, но в этот момент у него случился очередной приступ. После происшествия военная прокуратура Брянского гарнизона направила документы в прокуратуру Заводского района Орла, предоставив ей право определить законность принятия решения о мобилизации парня с эпилепсией.

Экс-зампред областного парламента считает, что причиной таких ситуаций было стремление орловских властей как можно быстрее выполнить мобилизационный план Минобороны, что повлияло на качество проведенной компании:

«А тем, кто его туда послал, всё равно. Они- то план выполнили.. И заслуживают от Москвы нового губернаторского срока», — резюмировала Валентина Остроушко.

ИА «Орелград»