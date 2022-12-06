Еще один орловец добровольно сдал оружие

Житель Мценска принес двустволку в Росгвардию, за что получит деньги.

В Орловской области зарегистрирован очередной случай добровольной сдачи оружия силовикам. Как пояснили в Управлении Росгвардии по региону, сделал это 43-летний житель города Мценска. Пару дней назад он принес в местное отделение лицензионно-разрешительной работы ружье и написал заявление о его добровольной сдаче. Силовики, как отметили в пресс-службе Росгвардии, поблагодарили его за сознательное отношение к соблюдению законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов.

«Амчанин нашел ружье во время уборки в хозяйственной постройке частного домовладения, принадлежащего близким родственникам, — рассказали в силовом ведомстве. — Далее мужчина обратился в Росгвардию с заявлением о сдаче незарегистрированной единицы оружия на возмездной основе. Правоохранители осмотрели находку и установили, что бесхозной единицей оружия оказалось двуствольное охотничье ружье ТОЗ-БМ. После проведения проверок заявителя ожидает выплата денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей».

Напомним, что в Орловской области уже много лет действует утвержденный правительством региона порядок сдачи оружия и его частей. Расценки установлены для разных видов оружия и боеприпасов. Обязательным условием является именно добровольность – гражданин должен сам принести незарегистрированное оружие силовикам и объяснить, где он его взял. В противном случае владельцу такого оружия может грозить уголовная ответственность за его незаконное хранение.

К слову, в Росгвардии добавили, что на территории Мценского района Орловской области проживает порядка 2500 человек, в собственности у которых находится почти 5000 единиц оружия. Силовики проверяют их на регулярной основе. Так, в текущем году по итогам таких проверок росгвардейцы выявили более 150 правонарушений, по каждому из которых был составлен административный протокол. Кроме того, силовики изъяли у амчан около 50 единиц оружия и аннулировали порядка 40 лицензий и разрешений.

ИА «Орелград»