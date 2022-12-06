Главу КСП внимательно выслушали на заседании против коррупции

Константин Паршин рассказал о проведенных контрольных мероприятиях.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, председатель этого органа Константин Паршин принял участие в заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Орловской области. Оно прошло под председательством губернатора Андрея Клычкова. Участники обсудили эффективность работы правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями на территории Орловской области. Также были затронуты вопросы реализации комплекса антикоррупционных мер в учреждениях высшего образования, подведены итоги декларационной кампании 2022 года и результаты работы по внутреннему государственному контролю и контролю в сфере государственных и муниципальных закупок.

Константин Паршин в своем докладе рассказал о механизмах реализации полномочий Контрольно-счетной палаты «в целях выявления и предупреждения нарушений действующего законодательства, в том числе коррупционной направленности». По его словам, деятельность КСП направлена на предотвращение и устранение фактов неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств и имущества Орловской области.

«Для реализации своих полномочий в 2022 году предусмотрено проведение 38 мероприятий, в том числе 28 контрольных, что больше в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, — следовало из доклада. — Преобладающую роль занимает контроль за расходами на реализацию национальных проектов и расходами в сферах строительства и капитального ремонта, дорожной деятельности, здравоохранения, образования и иных направлений».

В КСП добавили, что в работе аудиторов преобладает выездной характер проверок. Это позволяет «отдельные вопросы исследовать путем проведения контрольных обмеров объема и качества выполненных работ, взятия проб с дорожного покрытия и последующим проведением дополнительных экспертиз. Такой метод направлен на повышение уровня персональной ответственности заказчиков и лиц, осуществляющих строительный и авторский надзор».

«Еще одним важным механизмом является контроль за ходом исполнения мер реагирования Контрольно-счетной палаты Орловской области, — подытожили в ведомстве. — По результатам контрольной деятельности в 2022 году внесено 29 представлений и два предписания. Исполнение всех требований КСП находится на контроле до полного устранения нарушений и принятия превентивных мер по их недопущению в дальнейшем. Кроме того, в текущем году впервые реализована практика проведения отдельных проверочных мероприятий по контролю за ходом ранее внесенных представлений».

ИА «Орелград»