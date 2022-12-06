Облсовет поддержал идею прокурора

В региональный закон о гражданской обороне внесены важные изменения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, прокурором Орловской области в порядке законодательной инициативы на рассмотрение регионального парламента был внесен законопроект. Он предусматривал внесение изменений в региональный Закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере гражданской обороны на территории Орловской области».

«Проект документа касается уточнения полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации в этой сфере, — отметили в надзорном ведомстве. — Законодательная инициатива прокурора была единогласно поддержана депутатами».

Поправки были внесены в статью 5 указанного выше регионального закона. Ими уточняются полномочия органов государственной власти по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, а также осуществлению своевременного оповещения населения.

«Вышеуказанные изменения будут способствовать повышению эффективности выполнения мероприятий по гражданской обороне, — отмечено в пояснительной записке к законопроекту. — В проекте закона не содержится положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции».

Отметим, что региональные парламентарии поддержали и другие законодательные инициативы прокурора Орловской области. В частности, они единогласно утвердили поправки, регулирующие вопросы государственного контроля за осуществлением органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий. Также был одобрен прокурорский законопроект об изменениях в Закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере установления обязанностей для лиц, замещающих государственные должности Орловской области».