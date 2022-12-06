«Орелгосзаказчик» купил три лифтбека за 2,7 млн рублей

Победителем электронного аукциона стало ООО «БНМ-Обнинск».

Поставщик обязан передать три автомобиля LADA Granta или эквивалент в срок до 26 декабря 2022 года включительно. Гарантия на машины — 36 месяцев или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее).

В спецификации на сайте «Госзакупки» указано, что мощность двигателя машины должна быть менее 100 лошадиных сил. Закупаются авто бензиновые, с механической коробкой передач. Обязательны кондиционер, подушка безопасности водителя, бортовой компьютер, магнитола, сигнализация. Примечательно, что действует запрет на поставку товара из иностранных государств.

Машины будет принимать начальник транспортного отдела КУ ОО «Орелгосзаказчик». Оплачивает обновление автопарка бюджет Орловской области.

ИА «Орелград»