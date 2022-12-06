Орловский депутат Вдовин высказался об отмене отмене ежегодного декларирования доходов депутатов

В Госдуму должен быть внесен законопроект об отмене деклараций для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин высказал свою точку зрения по поводу возможных изменений законодательства в вопросах предоставления депутатами ежегодных деклараций о доходах.

По информации издания «Коммерсант», в ближайший четверг в Госдуме будет внесен законопроект об отмене деклараций для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Кроме того, информация о доходах депутатов, работающих на постоянной основе, будет публиковаться на сайтах законодательных органов в обобщённом виде, без указания персональных данных.

По словам Вдовина, первая часть законопроекта более чем актуальна, поскольку многие депутаты поселковых, районных и городских Советов не имеют больших доходов и возможности для профессионального консультирования, но тем не менее могут пострадать из-за неточностей в заполнении деклараций:

«Это, как правило, простые люди, не обладающие властными полномочиями, но имеющие большой авторитет у людей. У них нет юристов, финансовых консультантов и, наконец, имущества, кроме коровы, трактора и земельного участка в 50 соток, а об их скромных зарплатах и речи не может быть. Но по существующему порядку они обязаны ежегодно заполнять декларации, при этом нельзя ошибиться даже на один рубль. Вот и приходилось при заполнении деклараций депутатам вспоминать — кому и по какой цене продал картошку или помидоры, и какой доход с этого получил», — рассказал Михаил Вдовин.

Что же касается второй части законопроекта, то по мнению орловского депутата, было бы целесообразно, как сейчас, обязать его коллег предоставлять подробные источники доходов.

«Я всегда публикую подробную справку о своих доходах и имуществе, не скрываясь за общими формулировками. Что скрывать, если нечего скрывать?», — рассуждает депутат.

ИА «Орелград»