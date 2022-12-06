Орловский фельдшер Дмитрий Серегин рассказал о неработающем лифте в больнице Боткина

6.12.2022 | 18:28 Медицина, Новости

На верхние этажи пациентов заносят на мягких носилках.

Фельдшер Дмитрий Серегин рассказал о том, как работают орловские медики в больнице Боткина в условиях неработающего лифта.

Медик и общественный активист рассказал об инфекционном корпусе больницы, в котором он недавно побывал.

Больным был мужчина весом свыше центнера, страдающий от пневмонии и находящийся без сознания. Его пришлось спускать с шестого этажа, и в этом помогли сотрудники МЧС. Но в Боткина бригаду скорой помощи поджидали новые испытания.

Как оказалось, в здании медицинского учреждения нет пандусов, которыми могли бы воспользоваться пациенты или медперсонал. При этом, не работает лифт. Для транспортировки больных медики тут используют мягкие носилки и помощь «добрых людей».

«Стоит ли говорить, что моя спина на данный момент ругается матом — и мне ещё повезло — пациент стабильно тяжёлый и спустя некоторое время нашли парней, работающих на кислороде , а что было бы ночью? Департамент здравоохранения Орловской области, как вам уровень оказания медицинской помощи населению?», — обратился к властям медработник.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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