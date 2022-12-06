Орлу очередную партию автобусов поставит прежний подрядчик

6.12.2022 | 10:03 Важное, Новости, Экономика

ООО «Русский Автобус-Поволжье» стало победителем новых аукционов.

В одном было подано две заявки на участие в отборе.  Обе с предложением равным начальному. Во втором ООО «Русский Автобус-Поволжье» стало единственным участником и победителем.  20 автобусов обойдутся городу в 343,248 млн рублей. Они должны прибыть в Орел не позднее 30 декабря 2022 года. Поставщик гарантирует исправную и бесперебойную работу всех узлов и агрегатов автобусов в течение 18 месяцев со дня передачи или не менее 150 тыс. км. пробега, что наступит ранее, указано в проектах контрактов.

Ранее ООО «Русский Автобус-Поволжье» из города Павлово Нижегородской области поставило 28 низкопольных автобусов на 480 млн рублей. В минувшие выходные их торжественно выставляли на центральной площади Орла. В автобусах прокатились губернатор Андрей Клычков и мэр Орла Юрий Парахин, различные чиновники. По информации пресс-службы администрации Орла, часть ЛиАЗов уже курсирует по маршрутам № 9, 15, 16 и 48.

По данным kartoteka.ru, ООО «Русский Автобус-Поволжье» зарегистрировано в 2014 году. Учредитель и директор —  Антон Киреев. Чистая прибыль компании в 2021 году составила 81,6 млн рублей. Она регулярно выполняет госконтракты по поставке техники.

ИА «Орелград»

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