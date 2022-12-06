Орлу предрекли снижение доходов

Выручка от муниципального имущества снизится значительно.

В Орле власти на 8 декабря назначили проведение публичных слушаний по проекту бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Мероприятие начнется в 16.00 часов в большом зале администрации города. Проект уже прошел обкатку в мэрии и горсовете. Из пояснительной записки следует, что его формирование «осуществлялось с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования муниципальных учреждений и городского хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов».

При составлении проекта бюджета были учтены сценарные условия прогноза социально-экономического развития города Орла, а также данные, предоставленные главными администраторами доходов бюджета. Основным источником доходов городской казны останется налог на доходы физических лиц. Прогнозируется, что он обеспечит 57,7 процента от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Поступление НДФЛ в 2023 году прогнозируется в размере 1,662 миллиарда рублей, с приростом к оценке 2022 года на 10,4 процента.

А вот поступление неналоговых доходов на 2023 год прогнозируется со значительным снижением к ожидаемому исполнению 2022 года на 17,1 процента, или на 83,003 миллиона рублей. Снижение чиновники в первую очередь связывают с поступлением в текущем году доходов от продажи земельных участков, так как выкуп носит заявительный характер. На 2023 год такие доходы запланированы со снижением на 46,1 миллиона рублей. Выкуп земли, по оценкам аналитиков, принесет в казну лишь 22,018 миллиона.

Также со снижением к ожидаемым поступлениям 2022 года планируются доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. По предварительным оценкам, в 2023 году они составят 36,649 миллиона рублей, что на 15,023 миллиона меньше уровня 2022 года Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, запланированы на уровне ожидаемых поступлений текущего года и составят в 2023 году 276,484 миллиона рублей.

Из них доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, прогнозируются в сумме 136,786 миллиона рублей; доходы от сдачи в аренду имущества – 73,244 миллиона; плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, – 5,712 миллиона; доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий – 4,2 миллиона; прочие доходы от использования имущества – 55,542 миллиона рублей.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам в 2023 году составят 1 миллиона рублей. Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба при верстке бюджета были рассчитаны с учетом среднемесячных поступлений текущего года. По прогнозам, они в будущем году составят 24,658 миллиона рублей. Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в проекте бюджета города Орла пока не запланированы. Поправки будут внесены с учетом утвержденного бюджета региона.

ИА «Орелград»