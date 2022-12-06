Тысячи жителей Орловской области не имеют образования

В Орловской области статистики пересчитали образованных людей.

Орелстат обнародовал краткий доклад об итогах Всероссийской переписи населения 2020 года в разделе «Образование». В ее рамках было учтено 680,2 тысячи человек в возрасте 6 лет и старше. Из них 602,2 тысячи орловцев указали уровень полученного ими образования. В целом по области уровень высок, хотя, как выяснилось, достаточно большое количество граждан образования не имеют. Так, по данным статистики, основное общее и выше образование на момент проведения переписи имели 529,3 тысячи жителей Орловской области, или 87,8 процента от общего количества граждан вышеуказанного возраста. Не имели образования 7538 человек, или 1,3 процента.

«Анализ итогов двух последних переписей показал, что уровень образования вырос как среди городского, так и среди сельского населения, — к такому выводу пришли в Орелстате. — У горожан он традиционно более высокий. На момент проведения ВПН-2020 высшее профессиональное образование в городской местности в расчете на 1000 человек имели 280 человек, в сельской местности – 151 человек. Более трети населения имели среднее профессиональное образование».

Данные переписи позволили аналитикам уточнить и структуру населения Орловской области по уровням высшего профессионального образования. Сообщается, например, что в Орловской области степень магистра в 2021 году имели около 10 тысяч человек, бакалавра — 27 тысяч человек, специалиста — 103,5 тысячи. Наличие ученой степени кандидата наук указали 2,1 тысячи орловцев, доктора наук – 314. Из них женщины составляли 48 и 43,6 процента соответственно, — отметили также в Орелстате. Примечательно, что среди орловских ученых преобладают граждане в трудоспособном возрасте, их доля составляет 71 процент. Число орловцев, получивших послевузовское образование, то есть окончивших аспирантуру или докторантуру, возросло с 3,5 тысячи в 2010 году до 7,5 тысячи человек в 2021 году.

«Согласно результатам переписи 2020 года, число мужчин в возрасте 15 лет и старше, имеющих основное общее и выше образование в расчете на 1000 человек увеличилось с 934 (ВПН 2010 года) до 979 человек, а женщин — с 897 до 972 человек соответственно», — добавили в Орелстате.

ИА «Орелград»