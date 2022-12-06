В Орле станцию умягчения воды за 217 млн будет строить микропредприятие

Опубликованы итоги электронного аукциона на проведение работ.

Всего на участие в отборе было подано две заявки с одинаковым предложением. Победителем признано ООО «Транком Строй». Цена контракта — 217 529 535 рублей 68 копеек. Аванс в размере 50% должен быть перечислен подрядчику в течение десяти рабочих дней с момента заключения контракта. В случае недостатка лимитов в казне до конца 2022 года, выплата оставшегося производится не позднее 1 февраля 2023 года, указано в документах, на сайте «Госзакупки«.

Подрядчик обязан закончить выполнение работ и сдать результат 30 ноября 2023 года. Гарантийный срок — пять лет с даты подписания сторонами акта приемки.

По данным kartoteka.ru, ООО «Транком Строй» зарегистрировано в 2008 году в Московской области. Уставный капитал — 3 млн рублей. Учредитель и генеральный директор – Юрий Демченко. Категория субъекта – микропредприятие. Примечательно, что к середине ноября 2023 эта же компания должна построить крытый плавательный бассейн на окраине Борисоглебска.

ИА «Орелград»