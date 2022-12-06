В Орле в честь Дня матери-казачки проводят конкурс

Целью является популяризация праздника, как части культуры казачества.

В Орловской области идет прием заявок на участие в региональном спринт-конкурсе творчества и современных технологий «Мой самый близкий человек». Как рассказали в Орловском областном центре народного творчества, он приуроченный к празднованию Дня матери-казачки. Соответственно и главная миссия спринт-конкурса сформулирована так: популяризация праздника – Дня матери-казачки, как части культуры казачества.

Кроме того, организаторы ставят целью патриотическое и духовное воспитание в духе казачьих традиций, популяризацию деятельности кадетских казачьих классов, казачьих военно-патриотических клубов и прочее. По условиям, принять участие в конкурсе вправе учащиеся кадетских казачьих классов, общеобразовательных школ, казачьих военно-патриотических клубов, учащиеся средних специальных учреждений образования, представители молодежных общественных организаций, а также государственных и муниципальных организаций, осуществляющих работу с казачьей и православной молодежью.

Форма проведения спринт-конкурса – дистанционная. Подать заявку на него можно на официальном сайте Орловского областного центра народного творчества. Кстати, соорганизаторами мероприятия выступают Орловское отдельское казачье общество и региональное управление культуры и архивного дела. Возраст участников ограничен цензом от 8 до 16 лет, предусмотрено три номинации для разных возрастных категорий. Прием заявок продлится по 16 декабря, а результаты организаторы обещают объявить уже 23 декабря.

Помимо заявки участникам необходимо снять и прислать на суд жюри видеоролик, отвечающий тематике конкурса. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. Жюри не примет и не будет рассматривать видеоролики рекламного характера, а также работы, оскорбляющие достоинства и чувства других людей. Продолжительность ролика не должна превышать три минуты. Участникам разрешено использовать при создании своих работ музыкальный фон, фотографии, рисунки, видеозаписи, текстовое сопровождение и закадровую речь. Победители получат дипломы, а лучшие работы будут опубликованы в Сети.

ИА «Орелград»