В Орловской области продлят налоговые каникулы

Преференции будут продлены для некоторых видов деятельности.

Орловский облсовет народных депутатов на очередном заседании рассмотрел проект внесения изменений в статьи 3.2 и 5 Закона «О введении в действие на территории Орловской области патентной системы налогообложения». Законопроект подготовлен в соответствии с внесенными изменениями в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Дело в том, что обновленный федеральный закон продлил до 1 января 2025 года полномочия регионов по установлению налоговых каникул для пользователей патентной системы налогообложения – индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на их территориях после вступления в силу соответствующих региональных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг населению.

В Орловской области региональный закон о налоговых каникулах был принят 10 марта 2015 года. Его действие завершается 31 декабря 2023 года. В правительстве подсчитали, что за период действия регионального закона с 2015 по 2021 год льготной налоговой ставкой в размере 0 процентов воспользовались порядка 118 индивидуальных предпринимателей. Опыт был признан успешным. В связи с этим новым законопроектом предлагается продлить действие регионального закона еще на год, то есть по 31 декабря 2024 года.

«Также в целях применения нулевой налоговой ставки предлагается установить ограничения предельного размера доходов от реализации, единые для двух налоговых периодов, увеличив при этом предельный размер доходов с учетом прогнозируемого на 2023 год коэффициента-дефлятора – 1,25 с 24 до 30 миллионов рублей, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Продление меры поддержки в виде налоговой ставки в размере 0 процентов будет способствовать восстановлению экономики региона за счет привлечения в экономику новых предпринимателей. Данный законопроект не содержит норм, способствующих проявлению коррупции».

Аналогичные поправки внесены и в статьи 1 и 2 Закона Орловской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения». Как пояснил парламентариям заместитель руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Юрий Савкин, в данном случае налоговые каникулы предоставляются для ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

ИА «Орелград»